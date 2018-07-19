Lada XRAY Cross дебютирует в Москве

В ответ на критику недостаточной «внедорожности» Lada XRAY отечественный производитель готовит к дебюту гораздо более соответствующую понятию «кроссовер» модификацию, которую при всем желании уже нельзя будет назвать «высоким хэтчбеком».

Одной из новинок приближающегося Московского автосалона станет товарная версия городского кроссовера Lada XRAY Cross. Информация об этом появилась со ссылкой на представителей «АВТОВАЗ» . Одновременно в компании занимаются получением свидетельства ОТТС, что говорит о твердом намерении производителя запустить модель в продажу.

Пока данные об автомобиле крайне ограниченные. Известно, что за счет использования дополнительного обвеса новинка окажется незначительно крупнее (длина кузова 4171 мм). Кроме того, кроссовер получит расширенную колесную базу, несколько измененные бампера, иные колесные диски на 17 дюймов и увеличенные в размерах колесные арки.

В техническом плане никаких изменений не предвидится, в частности Lada XRAY Cross получит на выбор 1.6 и 1.8 литровые моторы мощностью в 106 и 122 «лошади». Для старшего из двигателей доступна не только механическая КПП, но «робот» на пять диапазонов. Полный привод для очередной новинки «АВТОВАЗ» не предусматривается.

Ожидается, что в продаже автомобиль появится в начале осени нынешнего года. Состав доступных комплектаций и стоимость кроссовера производителем будут объявлены позднее.