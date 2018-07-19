Петербургский автопром отстаёт от общероссийского

Три автозавода в Санкт-Петербурге выпустили за первую половину 2018 года больше 180 тысяч легковых машин: это больше, чем в 2017-м, но темпы роста заметно ниже, чем в целом по стране.

Nissan и Объём автомобилей, выпущенных в январе-июне 2018 года петербургскими заводами Hyundai Toyota , составил примерно 183,2 тыс. экземпляров. Этот результат на 8% больше по сравнению с показателем первой половины прошлого года. Напомним, тогда с конвейеров трёх предприятий сошло около 170,4 тыс. легковых машин.

При этом у общероссийского автопрома более заметная положительная динамика. Так, по данным Росстата , с января по июнь текущего года в РФ было выпущено около 771 тыс. легковых машин. Этот показатель на 18,9% превышает объём произведённых за АППГ автомобилей. То есть петербургский автопром отстаёт в темпах прироста от страны в целом.

Петербургские заводы в июне выпустили примерно 30,9 тыс. легковых машин, что на 4% превышает показатель того же месяца 2017 года (тогда с конвейера сошло 29,8 тыс. экземпляров).

На продукцию завода Hyundai по итогам первого полугодия приходится 66% от общего объёма производства легковых машин в Санкт-Петербурге. Ещё 18% занимает Toyota; оставшиеся 16% — Nissan. Кстати, только Nissan сумел нарастить свою долю по сравнению с первым полугодием 2017 года (была равна 12%). Доля предприятия Toyota годом ранее составляла 21%, Hyundai — 67%.

Как объяснил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин , у Toyota показатели за первое полугодие снижены из-за подготовки к старту производства модели Camry нового поколения (выпуск начался весной 2018 года).

По прогнозам агентства, в 2018 году прирост показателей производства автомобилей в Санкт-Петербурге составит около 5%. В России в целом Минпромторг ожидает увеличения объёма выпуска новых легковых машин на 15%. Отметим, за первое полугодие доля петербургского автопрома в общероссийском снизилась с 26,3% до 23,8%.

По материалам: www.kolesa.ru