Ещё
В Сети рассекретили новый кроссовер от китайского бренда Venucia
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети рассекретили новый кроссовер от китайского бренда Venucia 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
В Сети появились свежие фото нового китайского внедорожника марки Venucia, которая в свою очередь является совместным предприятием брендов Nissan и Dongfeng.
Ранее уже появлялись шпионские снимки будущего кроссовера, но на них автомобиль был закамуфлирован. Зато теперь можно рассмотреть модель как снаружи, так и внутри.
Нужно отметить, что предстоящий дебютант стал третьей самостоятельной моделью китайской компании с 8-летней историей, так как до этого они перелицовывали модели Nissan прошлых генераций для китайского рынка.
Предполагается, что внедорожник выйдет на рынок под индексом Т60. На представленных фото демонстрируется кроссовер в полном оснащении, наделенный головной оптикой и ДХО на светодиодах.
В профиль Venucia Т60 очень похож на Nissan Kicks и не исключено, что кроссовер будет стоять именно на его «тележке».
Их неофициальных источников известно, что китайский кросс оснастят 1,6-литровым «атмосферником» силой в 126 «лошадей», в паре с которым будет трудиться и МКПП и АКПП. О полном приводе производитель пока речи не ведет.
Car.ru: последние новости
Volkswagen Touran предстанет в форме кроссовера BMW M в будущем станет электрическим Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение