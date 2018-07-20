В Сети рассекретили новый кроссовер от китайского бренда Venucia

В Сети появились свежие фото нового китайского внедорожника марки Venucia, которая в свою очередь является совместным предприятием брендов Nissan и Dongfeng.

Ранее уже появлялись шпионские снимки будущего кроссовера, но на них автомобиль был закамуфлирован. Зато теперь можно рассмотреть модель как снаружи, так и внутри.

Нужно отметить, что предстоящий дебютант стал третьей самостоятельной моделью китайской компании с 8-летней историей, так как до этого они перелицовывали модели Nissan прошлых генераций для китайского рынка.

Предполагается, что внедорожник выйдет на рынок под индексом Т60. На представленных фото демонстрируется кроссовер в полном оснащении, наделенный головной оптикой и ДХО на светодиодах.

В профиль Venucia Т60 очень похож на Nissan Kicks и не исключено, что кроссовер будет стоять именно на его «тележке».

Их неофициальных источников известно, что китайский кросс оснастят 1,6-литровым «атмосферником» силой в 126 «лошадей», в паре с которым будет трудиться и МКПП и АКПП. О полном приводе производитель пока речи не ведет.