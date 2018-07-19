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Гибридные модели составляют почти половину проданных в Европе Toyota
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Гибридные модели составляют почти половину проданных в Европе Toyota 

LiveCars.Ru 19 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Toyota Motor Europe сообщила о значительном росте продаж в первые шесть месяцев 2018 года. За это время японский производитель реализовал 560 тысяч автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общая доля Toyota на рынке увеличилась до 5%.
Но самые впечатляющие показатели роста продемонстрировали модели с гибридными двигателями. За это время Toyota продала 257 тысяч таких авто, что больше показателя 2017 года на 23%. В целом доля продаж гибридов от общего количества автомобилей марки составила 46%. Доля самозарядных гибридов выросла еще больше — до 58% от общих продаж в Европе.
Дочерняя компания Lexus также увеличила продажи на 7%, а на долю гибридов пришлось 62% реализованных авто. Причем в регионе Западной Европы показатель продаж таких авто достиг 99%.
Самой популярной моделью Toyota в регионе является Yaris Supermini, которых было реализовано 123 266 штук, из них 66 306 оказались с гибридными двигателями. Кроссовер C-HR разошелся в количестве 78 369 штук, из которых 67 194 были гибридными, что составляет 85%.
Самым популярным у Lexus стал кроссовер NX, реализованный в количестве 15 365 единиц из которых 10 755 это гибриды.
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