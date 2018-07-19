Хит-парад. Мал, но дик: самые мощные серийные хот-хэтчи

Затяжные «роды» последних поколений Honda Civic Type R стали настоящим испытанием для поклонников «тупера». Прежнее, четвертое поколение, ждали четыре года, а выпускалось оно всего ничего, 2015-2016 года. Пятую же генерацию в серийном виде представили только в марте 2017 года на Женевском автосалоне.

Новый Civic Type R снова отхватил титул рекордсмена Нюрбургринга! Им уже обладал прошлый «тупер», но нынешняя версия хот-хэтча улучшила время почти на 7 сек, пройдя эталонный круг по немецкому треку за 7 минут и 43,8 секунды. Это почти на 4 секунды быстрее, чем у теперь уже бывшего рекордсмена — VW Golf GTI Clubsport S.

Под капотом у новинки стоит та же 2-литровая «турбочетверка» с прямым впрыском топлива, что у предшественника, но форсированная для европейского рынка до 320 л.с. и 400 Нм. Трансмиссия — передний привод с «самоблоком» и 6-ступенчатая МКПП. До 100 км/час Type R едет за 5,7 сек и набирает 272 км/час. Впрочем, в прошлом году в Honda заявляли, что хотят выпустить еще более мощный и быстрый «тупер». И на днях фотошпионы как раз подловили закамуфлированные прототипы Type R. Совпадение?

340 л.с.

За шильдиком M140i прячется самый мощный и быстрый автомобиль самого компактного семейства в модельном ряду BMW. Потому что такая «единичка» имеет под капотом рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор (340 л.с. и 500 Нм) в паре с 8-ступенчатым автоматом. Заднеприводная M140i едет до 100 км/час за 4,6 сек, а вот полноприводная версия xDrive делает это уже за 4,4 сек. Максимальная скорость обеих — 250 км/час.

"Горячий" хэтчбек BMW M140i доступен и в России. За задний привод просят от 2 710 000 рублей, за полный — от 2 850 000 рублей. Но кузов — только 5-дверный, хотя в Германии есть и 3-дверный вариант.

По сравнению с другими модификациями первой серии у M140i не только резвее динамика разгона, но и динамика замедления — благодаря более эффективным тормозам. За асфальт новинка держится крепче с помощью более жесткой подвески M Sport, которая уменьшила дорожный просвет на 10 мм.

Если 2-литровый бензиновый турбомотор первого «заряженного» Ford Focus RS (появился в 2002 году) развивал максимум 215 л.с., то нынешний RS «раскачали» так, что по своей динамике (4,7 сек до 100 км/час и «максималка» в 266 км/час) он стал самой быстрой моделью в истории семейства. На него поставили 2,3-литровый турбомотор EcoBoost в 355 л.с. и 440 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Причем с помощью функции overboost давление наддува на 15 секунд поднимается и обеспечивает уже 475 Нм.

2018 год может стать для этого RS последним, ведь он из третьего поколения «Фокусов», тогда как в этом году вышла уже новая генерация семейства. Ждем крутого наследника! А пока нынешний Focus RS еще продается: в Германии, например, он стоит от 41 000 евро.

Самое примечательное в нынешней «эрэске» — полноприводная трансмиссия с «самоблоком» впереди и угловым редуктором с двумя муфтами на задней оси, раздающими тягу на переднюю и заднюю оси, а также между задними колесами. Причем тут есть еще и отдельный, «дрифтовый» режим настроек шасси, которые помогают драйверу не просто «дать угла», но и поддерживать контролируемый угол заноса. Жаль, в России не продается…

№ 2 Mercedes-AMG A 45 381 л.с.

Самый крутой сегодня в 4-цилиндровой «песочнице» — это «заряженный» Mercedes-Benz A 45 от ателье AMG. Установленный тут турбомотор сегодня считается самым мощным серийным бензиновым 4-цилиндровым двигателем в мире, который теперь действует на конкурентов, как тряпка на быка, провоцируя новые «гонки мощностей».

Понимая, что конкуренция рано или поздно пробьет планку в магические 400 л.с., в ателье AMG не сидят сложа руки. Так, в июне фотошпионы поймали на тестах A 45 AMG нового поколения, который, по слухам, получит мотор мощнее 400 л.с. и станет новым королем класса хот-хэтчей.

Шутка ли — с 2 литров объема немцы сняли 381 л.с. и крутящий момент в 475 Нм! Мотор сочетается только с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом — только два ведущих моста позволяют полностью реализовать на разгоне такую тягу. В итоге хэтчбек A 45 AMG тратит на разгон до 100 км/час 4,2 секунды.

№ 1 Audi RS 3 Sportback

400 л.с.

А кто же сегодня самый-самый? Первое место среди хот-хэтчей пока держит обновленная Audi RS 3 Sportback, представленная в марте 2017 года в Женеве. У нее тот же 5-цилиндровый бензиновый турбомотор 2,5 TFSI, что и купе TT RS. Облегченный на 26 кг мотор получил новый турбокомпрессор и интеркулер, а также комбинированный впрыск топлива — в коллектор и прямо в цилиндры. В итоге отдача выросла с 367 до 400 л.с. и 480 Нм. Мощнее пока никого нет.

В России хэтчбек Audi RS 3 Sportback пока не продается. В Германии цены на него стартуют примерно с 55 000 евро.

В паре с мотором — 7-ступенчатый «робот» S tronic и полный привод Quattro, где задний мост подключает многодисковая муфта. Разгон до 100 км/час у Audi RS 3 Sportback сократился с 4,3 до 4,1 секунды и пока в динамике данная модель тоже первая в стане себе подобных. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/час, но за доплату «потолок» поднимут до 280 км/час. Естественно, доработано и шасси, а в списке опций — передние карбон-керамические тормозные диски.