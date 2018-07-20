На дорогах России можно встретить свыше 100 тысяч кабриолетов и купе

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают изучать предпочтения российских автомобилистов в плане выбора разновидности кузова авто. Ранее аналитики сообщали, что отечественные водители охладели к седанам, пересев на «универсалы». В этот раз специалисты поделились подсчетами касаемо купе и кабриолетов. Выяснилось, что по российским дорогам сегодня ездят всего 101,2 тысячи автомобилей, выполненных в таком типе кузова. К таким результатам автоэксперты пришли, изучив отечественный авторынок по состоянию на 1 января текущего года.

В процентном соотношении от общего объема «легкового» автопарка РФ доля купе и кабриолетов составляет всего 0,24%. Самым востребованным автомобилем в этом малочисленным сегменте российского рынка, по данным экспертов, стало купе « Toyota Celica », за отчетный период разошедшаяся тиражом в 10,8 тысяч экземпляров или 11 процентов от всех купе и кабриолетов в стране. Интересно, что гамма кузовов «Toyota Celica» традиционно включала в себя хэтчбек, кабриолет и купе. Причем последний вариант по большей части шел на американский рынок.

«Сребро» тематического рейтинга достается купе «Mercedes E-Class», продемонстрировавший показателем в 9,2 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров еще одно купе от немецкого автопроизводителя «Mercedes» — «CLK-Class». Сегодня в России насчитывается 5,2 тысяч автомобилей этой изящной модели. В ТОП-5 самых популярных в России купе и кабриолетов также вошли « Honda Prelude » с показателем 5 тысяч машин и « BMW 6-Series» — этой моделью на сегодняшний день владеют 4,6 тысяч россиян.

Чаще всего купе и кабриолеты встречаются на дорогах столицы. По оценкам аналитиков, на долю Москвы приходится 26% от общего числа, в количественном соотношении это составляет 26,5 тысяч автомобилей. Далее следует Санкт-Петербург, где автоэксперты насчитали 8,5 тысяч купе и кабриолетов. Третье место занимает Подмосковье, в котором было зарегистрировано 8,2 тысяч машин. Далее расположились Приморский (6,3 тыс. шт.) и Краснодарский (5 тыс. шт.) края — 6,3 тысячи и 5 тысяч экземпляров соответственно.