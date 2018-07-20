Hyundai i30 предстал в спортивном облике Line

Имеется ввиду представитель Hyundai i30 N с приставкой Line.

Строго говоря, о полноценном спортивном автомобиле в нашем понимании речи не идет. Однако внешние детали кузова наталкивают на сходство. Сходу в качестве примера можно привести уменьшенный спойлер над задней дверью, изменения в дизайне бампера.

Внутри салона серьезных корректировок маловато. Можно, разве что, выделить обивку руля, и появление накладок из металла на педалях. Кроме того, за отдельную плату можно заказать усиление сидений в виде боковой поддержки.

Чтобы подчеркнуть «заряженность» автомобиля, конструкторы поработали над подвеской, увеличили диаметр тормозных дисков, а также сделали более чувствительной педаль акселератора.

Моторы не претерпели изменений по сравнению с исходным вариантом. Остались бензиновая установка на 1,4 литра или турбодизель на 1,6 литра. Их поддерживают механическая КПП или «робот».