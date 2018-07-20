Россияне как сумасшедшие скупают кабриолеты и купе

Россияне всё больше и больше предпочитают кабриолеты.

Специалисты составили список, в который внесли все эксплуатируемые купе и кабриолеты на территории России.

С первого января 2018 года число данных автомобилей превышает отметку в 100 тысяч единиц.

Если брать все автомобили, то процент кабриолетов и купе составляет около 0,25%.

На первом месте по популярности Toyota Celica , его приобрели около 11 тысяч автомобилистов.

Второе место занял Mercedes E-Class, владельцев такого транспортного средства насчитывается более 9 тысяч.

Бронза отдана Mercedes — CLK — Class.

Больше всего кабриолетов и купе приходится на столицу нашей страны.

Санкт-Петербург может смело претендовать на вторую строчку.

И Подмосковье находится на третьей позиции.