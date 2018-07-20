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Россияне как сумасшедшие скупают кабриолеты и купе
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Россияне как сумасшедшие скупают кабриолеты и купе 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
Россияне всё больше и больше предпочитают кабриолеты.
Специалисты составили список, в который внесли все эксплуатируемые купе и кабриолеты на территории России.
С первого января 2018 года число данных автомобилей превышает отметку в 100 тысяч единиц.
Если брать все автомобили, то процент кабриолетов и купе составляет около 0,25%.
На первом месте по популярности Toyota Celica, его приобрели около 11 тысяч автомобилистов.
Второе место занял Mercedes E-Class, владельцев такого транспортного средства насчитывается более 9 тысяч.
Бронза отдана Mercedes — CLK — Class.
Больше всего кабриолетов и купе приходится на столицу нашей страны.
Санкт-Петербург может смело претендовать на вторую строчку.
И Подмосковье находится на третьей позиции.
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