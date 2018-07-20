Российский ТОП-5 популярных кроссоверов этого лета 

Как сообщают автоаналитики, российский автомобильный рынок продолжает расти. Правда наиболее популярны седаны в умеренном ценовом сегменте. Но в сегменте кроссоверов-внедорожников также имеются положительные подвижки. Автоэксперты из издания "За рулем" выделили пятерку наиболее популярных автомоделей-кроссоверов.
Номер пять в летнем списке предпочтений российских автолюбителей — французская автомодель Renault Kaptur. Машина имеет хорошую проходимость. За первое полугодие 2018 года было реализовано 15589 единиц.
На четвертом месте — отечественный хит сезона Lada XRAY. Собранную на французской платформе В0 автомодель назвать кроссовером можно с большим авансом. Тем не менее, высокая посадка, хорошая управляемость и современный дизайн делают свое дело. За шесть месяцев реализовано 16388 единиц.
Номер три — корейская автомодель Kia Sportage. Будучи довольно доступной в своем сегменте, автомобиль хорошо зарекомендовал себя. В отчетном периоде реализовано 16660 единиц.
На второй позиции — «француз» Renault Duster. При адекватной цене и незначительных недостатках, автомобиль довольно популярен в РФ. Реализовано в январе-июне 21290 машин.
И номер один в рейтинге этого лета — «кореец» Hyundai Creta. Россияне приобрели 33224 таких машины.