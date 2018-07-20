Завод Nissan останавливает конвейер в Санкт-Петербурге

Конвейер завода Nissan в Петербурге 23 июля будет остановлен. Как сообщила пресс-служба предприятия, сотрудники уходят в трехнедельный коллективный отпуск. В это время на заводе будет производиться профилактическое обслуживание и наладка оборудования, а также ремонт помещений. 13 августа конвейер заработает в штатном режиме.

По данным агентства «Автостат», за первую половину 2018 года с конвейера Nissan в Санкт-Петербурге сошло 28619 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, более чем на треть привышает прошлогодний результат. Производственная мощность предприятия, построенного в 2009 году, — 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее Пятый канал сообщал, что Nissan анонсировал выпуск «прорывного» электрокроссовер на основе концепт-кара Nissan IMx.