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KIA Soul готовится к тотальному обновлению (Фото)
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KIA Soul готовится к тотальному обновлению (Фото) 

Allroader.ru 20 июля 2018
Фото: Allroader.ru
Самые первые новости о KIA Soul третьего поколения начали появляться еще в феврале этого года, однако с тех пор мы видели лишь пару полностью укутанных в камуфляж прототипов, по которым сложно было понять как будет выглядеть городской кроссовер в новом кузове.
Но сегодня такое неутешительное положение вещей изменилось, ведь фотошпионам удалось заснять турбированный экземпляр модели с уменьшенным количеством защиты в носовой части. Разработчикам пришлось слегка «разоблачить» прототип KIA Soul 3 для испытаний в раскаленном «каменном мешке» Долины Смерти, что в Калифорнии, поскольку с закрытыми решеткой радиатора и воздуховодами турбированный мотор кроссовера долго бы не протянул.
В итоге, вы и сами можете видеть, что все от передней стойки и до переднего бампера у фанкового кросса полностью новое, включая «космическую» головную оптику, которая вкупе с белым цветом кузова сделает новый KIA Soul максимально похожим на шлем штурмовика из Звездных Войн. Также отметим, что Soul стал чуть шире и длиннее.
Серьезные перемены произойдут и в задней части автомобиля, где появились бумерангообразные фонари, спускающиеся по задней стойке и заходящие на дверь багажника. В центре под бампером расположилась пара патрубков выхлопа как у болидов Формула 1, однако пока не ясно будет ли эта «фишка» эксклюзивной для «горячей» версии с турбомотором или распространится на всю линейку модификаци KIA Soul в новом кузове.
В основу Soul 3 генерации, проходящей у производителя под кодовым именем SK3, ляжет совершенно новая переднеприводная архитектура с поддержкой AWD. Да, наконец-то кроссовер сможет носить это звание совершенно заслуженно, компания почувствовала рыночные тренды и мольбы поклонников модели, поэтому опционально для нового Соул будет доступен полный привод.
Когда же мы увидим новый КИА Соул. Скорее всего презентация автомобиля состоится в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе, если же к тому моменту производитель будет не готов, то премьера будет отложена до январского автосалона в Детройте.
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