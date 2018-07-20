«Балтийский Лизинг» обновил условия лизинга Nissan

До 30 сентября 2018 года большинство моделей доступны с авансом от 0%. Также по условиям программы снижен ежемесячный платеж, указано в сообщении лизингодателя. Договоры заключаются на срок от 12 до 36 месяцев.

Например, при оплате первоначального взноса 10% и сроке лизинга 18 месяцев переплата за автомобиль Nissan Qashqai XE объемом двигателя 2 литра (мощностью 144 лошадиных силы) стоимостью 1,316 млн рублей составит менее 2,7% стоимости. В материалах компании уточняется, что указана рекомендованная розничная цена на автомобиль Nissan Qashqai XE 2.0 2WD 6MT 2018 года выпуска без учета стоимости окраски кузова «металлик» и «перламутр», с учетом специального предложения в соответствии с данными сайта Nissan. Предложение действует до 31 июля текущего года. Сумма страхования не включена в расчет; регистрация автомобиля в ГИБДД осуществляется на имя лизингополучателя.

Помимо Qashqai модельный ряд представлен флагманским кроссовером линейки Nissan — Murano, внедорожником Terrano, компактным кроссовером Juke, семейным седаном Almera и суперкаром Nissan GT-R

Для получения финансирования необходимо представить анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.