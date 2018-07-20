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Volkswagen снимает с производства хэтчбек Golf GTI
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Volkswagen снимает с производства хэтчбек Golf GTI 

За рулем Кубань 20 июля 2018
Фото: За рулем Кубань
Новый европейский экологический стандарт WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), который вступит в силу в сентябре 2018 года, продолжает расширять список своих «жертв». Как собщает Autocar, очередной стал хэтчбек Volkswagen Golf GTI седьмого поколения, который решено снять с производства.
Ранее концерн Volkswagen уже объявил, что в связи с переходом в сентябре на стандарт WLTP, придётся обновить все модели Porsche. Коснулось это и Audi, а также хэтчбеков Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R, которые потеряли 10 л.с. из-за установки фильтров. Что касается версии Golf GTI, то скорее всего немцы не будут подгонять его под новый стандарт — в следующем году ожидается новое восьмое поколение модели.
Таким образом в Европе останутся только такие модификации «Гольфа», как Golf GTI Performance и Golf GTI TCR. Стоит отметить, что россияне, в отличие от европейцев, смогут покататься на хэтчбеке — Volkswagen планирует вернуть модель на российский рынок в сентябре 2018 года. Правда будет ли в линейке версия GTI неизвестно.
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