Назван ТОП-5 самых популярных японских авто в России 

Эксперты изучили авторынок РФ и определили пять самых популярных автомобилей японского производства у российских автомобилистов. В основу рейтинга, составлением которого занимались специалисты Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, легли объемы продаж новых легковушек за первые шесть месяцев 2018 года. Открывает «пятерку» самых продаваемых в России японских авто бизнес-седан «Toyota Camry». Модель, несмотря на отрицательную динамику (-0,7%), продемонстрировала солидный объем продаж — с января по июнь россияне приобрели у официальных дилеров 13 884 таких авто.
«Серебро» ТОП-5 досталось еще одной модели бренда «Toyota»: первые два квартала текущего года показали, что российские автомобилисты продолжают особо выделять компактный кроссовер «Toyota RAV4». По подсчетам экспертов, за анализируемый период модель разошлась тиражом 13 423 единицы. Этот показатель стал на 16,2% ниже прошлогоднего результата. «RAV4» умеет преодолевать значительные расстояния вне комфортных городских автодорог, также владельцы кроссовера ценят его за надежность и комфорт, свойственный легковым авто.
Третье место достается кроссоверу «Nissan X-Trail». Модель, единственная в первой тройке, может похвастаться ростом продаж. За первое полугодие на «X-Trail» свой выбор остановил 10 621 поклонник марки. Эта цифра превысила результат 2017 года на 1,8% В ТОП-5 самых популярных японских автомобилей в РФ также вошли городской кроссовер «Nissan Qashqai» и «спортивный» кросс «Mazda CX-5». Первая модель за отчетный период показала результат 10 275 единиц (+4,8%). «Mazda» также отметилась ростом популярности, а соответственно и объемов продаж — 10 219 машин (27,3%).