Ещё
Назван ТОП-5 самых популярных японских авто в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-5 самых популярных японских авто в России 

PNZdrive 20 июля 2018
Фото: PNZdrive
Эксперты изучили авторынок РФ и определили пять самых популярных автомобилей японского производства у российских автомобилистов. В основу рейтинга, составлением которого занимались специалисты Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, легли объемы продаж новых легковушек за первые шесть месяцев 2018 года. Открывает «пятерку» самых продаваемых в России японских авто бизнес-седан «Toyota Camry». Модель, несмотря на отрицательную динамику (-0,7%), продемонстрировала солидный объем продаж — с января по июнь россияне приобрели у официальных дилеров 13 884 таких авто.
«Серебро» ТОП-5 досталось еще одной модели бренда «Toyota»: первые два квартала текущего года показали, что российские автомобилисты продолжают особо выделять компактный кроссовер «Toyota RAV4». По подсчетам экспертов, за анализируемый период модель разошлась тиражом 13 423 единицы. Этот показатель стал на 16,2% ниже прошлогоднего результата. «RAV4» умеет преодолевать значительные расстояния вне комфортных городских автодорог, также владельцы кроссовера ценят его за надежность и комфорт, свойственный легковым авто.
Третье место достается кроссоверу «Nissan X-Trail». Модель, единственная в первой тройке, может похвастаться ростом продаж. За первое полугодие на «X-Trail» свой выбор остановил 10 621 поклонник марки. Эта цифра превысила результат 2017 года на 1,8% В ТОП-5 самых популярных японских автомобилей в РФ также вошли городской кроссовер «Nissan Qashqai» и «спортивный» кросс «Mazda CX-5». Первая модель за отчетный период показала результат 10 275 единиц (+4,8%). «Mazda» также отметилась ростом популярности, а соответственно и объемов продаж — 10 219 машин (27,3%).
PNZdrive: последние новости
Какие автомобили вошли в ТОП-3 легендарных спорт-седанов? Новый «Ford Focus» и «Volvo XC40» получили пять звезд в краш-тестах Euro NCAP Самая дешевая модель «Renault» за 240 тысяч рублей получила обновление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение