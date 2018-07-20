Внедорожником года в России признан Range Rover Velar

Автоэксперты национальной премии автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», признали лучшим внедорожник Range Rover Velar. А по версии международных автоэкспертов данная автомодель была признана лучшей благодаря своему дизайну.

Обсуждаемая автомодель является четвертой в линейке. В Россию машина прибыла в октябре прошлого года и довольно быстро завоевала популярность.

Российские автолюбители как-то сразу рассмотрели шикарный дизайн, современное оснащение и хорошую проходимость автоновинки.

По силовой части автомодель доступна в шести модификациях. В комплекте предлагаются моторы от двухлитрового экодизеля на 180 л.с., до трехлитрового бензинового мотора на 380 л.с.

Широкий набор опций, а также впечатляющий внешний вид, делают автомодель особо привлекательной. Динамичный экстерьер, светодиодные фары Matrix Laser, придают машине элегантности.

Разработка и сборка данной автомодели проводилась непосредственно в Великобритании.