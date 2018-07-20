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Внедорожником года в России признан Range Rover Velar
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Внедорожником года в России признан Range Rover Velar 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
Автоэксперты национальной премии автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО», признали лучшим внедорожник Range Rover Velar. А по версии международных автоэкспертов данная автомодель была признана лучшей благодаря своему дизайну.
Обсуждаемая автомодель является четвертой в линейке. В Россию машина прибыла в октябре прошлого года и довольно быстро завоевала популярность.
Российские автолюбители как-то сразу рассмотрели шикарный дизайн, современное оснащение и хорошую проходимость автоновинки.
По силовой части автомодель доступна в шести модификациях. В комплекте предлагаются моторы от двухлитрового экодизеля на 180 л.с., до трехлитрового бензинового мотора на 380 л.с.
Широкий набор опций, а также впечатляющий внешний вид, делают автомодель особо привлекательной. Динамичный экстерьер, светодиодные фары Matrix Laser, придают машине элегантности.
Разработка и сборка данной автомодели проводилась непосредственно в Великобритании.
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