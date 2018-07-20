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Ателье ABT круто прокачало Audi RS3
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Ателье ABT круто прокачало Audi RS3 

LiveCars.Ru 20 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Немецкое тюнинг-ателье АВТ Sportsline выпустила прокачанную версию хэтчбека Audi RS3, придав новинке ряд интересных обновлений.
Во внешнем виде бросаются в глаза новые 20-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в черный глянцевый цвет. Также есть варианты с матовым окрасом и другим дизайном дисков. По желанию установить и 19-дюймовый вариант.
Передняя часть авто получила новые накладки на крыло переднего бампера, а в задней части заметны две пары выходов выхлопной трубы, придающей новое яркое звучание автомобилю.
Тогда как внешний облик Audi RS3 претерпел лишь точечные улучшения, основные изменения коснулись подкапотного пространства, где 2,5-литровый 5-цилиндровый бензиновый турбо теперь выдает 493 лошадиные силы вместо стандартных 394, а также дает тягу в 570 Нм.
Вместе с системой управления двигателем от ABT, интеркулером и новой выхлопной системой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/час за 3,7 секунды, что на шесть десятых быстрее, чем базовая версия. Максимальная скорость также выросла до 300 км/час. Также АВТ выпустила облегченную версию на 453 лошадиные силы.
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