Subaru готовит к юбилею лимитированную серию седанов WRX STI Type RA-R

Японский производитель Subaru в этом году празднует 30-летний юбилей своего подразделения STI и намерен выпустить ограниченным тиражом серию спортивных седанов WRX STI Type RA-R.

Всего 500 экземпляров юбилейных Subaru сойдут с конвейера японского автопроизводителя. Седаны получат платформу от серийной версии WRX STI. Но в целом будут иметь меньший вес, что позитивно скажется на скорости спорт-кара.

В движение машины будет приводить 2,0-литровый мотор силой в 329 л.с. с крутящим моментом 432 Нм.

В тандеме с силовым агрегатом будет работать 6-скоростная «механика», а до заветных 100 км/ч Subaru WRX STI Type RA-R будет набирать разгон за 4,8 секунды.

Ценник на юбилейный седан Subaru начинается с 2,7 млн рублей в отечественном эквиваленте.

Заказ на юбилейное авто открыт с 19 июля и продлится до 19 декабря.