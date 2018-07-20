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Subaru готовит к юбилею лимитированную серию седанов WRX STI Type RA-R
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Subaru готовит к юбилею лимитированную серию седанов WRX STI Type RA-R 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Японский производитель Subaru в этом году празднует 30-летний юбилей своего подразделения STI и намерен выпустить ограниченным тиражом серию спортивных седанов WRX STI Type RA-R.
Всего 500 экземпляров юбилейных Subaru сойдут с конвейера японского автопроизводителя. Седаны получат платформу от серийной версии WRX STI. Но в целом будут иметь меньший вес, что позитивно скажется на скорости спорт-кара.
В движение машины будет приводить 2,0-литровый мотор силой в 329 л.с. с крутящим моментом 432 Нм.
В тандеме с силовым агрегатом будет работать 6-скоростная «механика», а до заветных 100 км/ч Subaru WRX STI Type RA-R будет набирать разгон за 4,8 секунды.
Ценник на юбилейный седан Subaru начинается с 2,7 млн рублей в отечественном эквиваленте.
Заказ на юбилейное авто открыт с 19 июля и продлится до 19 декабря.
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