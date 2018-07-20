BMW 1 Series M Power Edition

Специальная модель в количестве 500 единиц предназначена для всех автолюбителей, которые рассматривают привод задних колес надежным функционалом, теперь смогут воспользоваться возможностью приобрести BMW 1-й серии с классическим задним приводом в качестве нового автомобиля. Уже в 2019 году переход на передний привод UKL будет начинаться с BMW 1 Series F40. Но все любители заднеприводных BMW могут ждать появления нового купе BMW 2 серии

Но вернемся к BMW 1 Series M Power Edition, основой пакета для 500 единиц будет использован спортивный пакет M. Так появились некоторые элементы декора в цветах M GmbH на наружной поверхности кузова, это три стойки в радиаторной решетке, а также надписи на боковых порогах, напольных ковриках и внутренней отделке. 18-дюймовые легкосплавные диски в стиле 719 M Jet Black и затемненные окна дополняют динамичный вид автомобиля.

BMW 1 Series M Power Edition будет доступен исключительно в трех цветах -Alpine White, Estoril Blue и Melbourne Red.

Покупатель сможет выбрать автомобиль с четырехцилиндровым дизелем 118d, 120d и 125d, или с четырехцилиндровым бензиновым двигателем 120i и 125i, а также BMW M140i с шестицилиндровым двигателем.

Доплата за автомобиль из специальной серии зависит от выбранного двигателя и составляет от 300 до 2500 евро.