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BMW 1 Series M Power Edition
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BMW 1 Series M Power Edition 

RU BMW 20 июля 2018
Фото: RU BMW
Специальная модель в количестве 500 единиц предназначена для всех автолюбителей, которые рассматривают привод задних колес надежным функционалом, теперь смогут воспользоваться возможностью приобрести BMW 1-й серии с классическим задним приводом в качестве нового автомобиля. Уже в 2019 году переход на передний привод UKL будет начинаться с BMW 1 Series F40. Но все любители заднеприводных BMW могут ждать появления нового купе BMW 2 серии.
Но вернемся к BMW 1 Series M Power Edition, основой пакета для 500 единиц будет использован спортивный пакет M. Так появились некоторые элементы декора в цветах M GmbH на наружной поверхности кузова, это три стойки в радиаторной решетке, а также надписи на боковых порогах, напольных ковриках и внутренней отделке. 18-дюймовые легкосплавные диски в стиле 719 M Jet Black и затемненные окна дополняют динамичный вид автомобиля.
BMW 1 Series M Power Edition будет доступен исключительно в трех цветах -Alpine White, Estoril Blue и Melbourne Red.
Покупатель сможет выбрать автомобиль с четырехцилиндровым дизелем 118d, 120d и 125d, или с четырехцилиндровым бензиновым двигателем 120i и 125i, а также BMW M140i с шестицилиндровым двигателем.
Доплата за автомобиль из специальной серии зависит от выбранного двигателя и составляет от 300 до 2500 евро.
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