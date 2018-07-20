Lada XRAY Cross: новая порция подробностей

Представленный в 2016 году концепт Lada XRAY Cross два года спустя превратился в серийную машину. В производственном плане АвтоВАЗа на 2018 год значится выпуск более 10 тысяч «Иксреев Кросс». В базе Росстандарта появилось ОТТС на эту модель.

Из документа мы узнали, что за счет дополнительного обвеса кузова XRAY Cross оказался на шесть миллиметров длиннее, на 46 шире и на 75 выше исходника. Последний параметр изменился не только за счет увеличенного клиренса, но и благодаря появлению в комплектации рейлингов на крыше. Что касается дорожного просвета, то даже у стандартного «Иксрея» он достигает 195 миллиметров. Кросс-версия, полагаем, будет иметь не меньше 220 миллиметров.

Полного привода у машины не будет абсолютно точно: импортные компоненты для него слишком дороги. Зато появятся шины размерности 215/50 R17 и задние дисковые тормоза. Предполагается, что Lada XRAY Cross окажется примерно на 50-65 тысяч рублей дороже обычного «Иксрея», который стоит от 629 900 до 860 900 рублей.