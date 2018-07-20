Раскрыты подробности о новым моторах для «Тигуана»

В Сети появились первые подробности о моторной гамме нового Volkswagen Tiguan, который выпустят с 2019 году. В распоряжении французского издания L’Automobile оказался список силовых установок, которые получит «Тигуан».

По предварительным данным, нынешний 1,4 TSI уступит место новому 1,5 TSI, что выглядит логичным. Однако базовый мотор, скорее всего, добавит цены, так как у нового полутралитрового движка нет аналога по мощности нынешнему 1,4 в базовой конфигурации.

Двухлитровый TSI мощностью 180 сил также получит сменщика в виде 190-сильной версии, соответствующей стандарту Евро-6. Также в списке есть и два дизельных двигателя. Это двухлитровые TDI на 150 и 190 л. с. Это значит, что BiTDI на 240 сил будет выведен из моторной гаммы.