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Раскрыты подробности о новым моторах для «Тигуана»
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Раскрыты подробности о новым моторах для «Тигуана» 

Quto.ru 20 июля 2018
Фото: Quto.ru
В Сети появились первые подробности о моторной гамме нового Volkswagen Tiguan, который выпустят с 2019 году. В распоряжении французского издания L’Automobile оказался список силовых установок, которые получит «Тигуан».
По предварительным данным, нынешний 1,4 TSI уступит место новому 1,5 TSI, что выглядит логичным. Однако базовый мотор, скорее всего, добавит цены, так как у нового полутралитрового движка нет аналога по мощности нынешнему 1,4 в базовой конфигурации.
Двухлитровый TSI мощностью 180 сил также получит сменщика в виде 190-сильной версии, соответствующей стандарту Евро-6. Также в списке есть и два дизельных двигателя. Это двухлитровые TDI на 150 и 190 л. с. Это значит, что BiTDI на 240 сил будет выведен из моторной гаммы.
Судя по всему, модель лишится базового дизеля в виде 120-сильного TDI объемом 2,0 л. Популярности он не снискал, так что компания от него может и вовсе отказаться на новом «Тигуане». Читайте статью на QutoЧитайте также:Новый Suzuki Jimny показал внедорожные талантыПродукцию BMW Group начали проверять томографомОбновлённый хэтчбек Lada Granta полностью рассекречен
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