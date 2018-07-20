Hyundai и Amazon предлагают виртуальный демонстрационный зал

Hyundai и Amazon объединились, чтобы предложить виртуальный демонстрационный зал транспортных средств производителя в разделе автомобилей Amazon. В нем будут представлены только подробные сведенья о различных моделях со ссылками на локальных дилеров.

Так же, как и другие потребительские товары на Amazon, потребители смогут увидеть стоимость и варианты для каждой модели Hyundai, рассмотреть её с разными расцветками и даже добавить автомобиль в свой список желаний. Если человек будет готов приобрести машину, он сможет перейти на страницу Hyundai.com до этой конкретной модели. В общем на подробное рассмотрение на сайте Amazon предоставляются модели Kona, Ioniq, Sonata, Elantra, Accent, Santa Fe Sport или Tucson. Также есть калькулятор аренды/покупки и дополнительная ссылка «найти дилера» внизу галереи.

«Это сотрудничество с Amazon предоставляет заказчикам возможность узнать о транспортных средствах Hyundai таким образом, чтобы они соответствовали их ожиданиям практически для любого другого типа покупки», — сказал Тим Максвелл. «Hyundai и его дилеры модернизируют процесс покупки автомобилей, поэтому для нас было разумно быть первой автомобильной компанией с собственным цифровым выставочным залом».