Ещё
Hyundai и Amazon предлагают виртуальный демонстрационный зал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai и Amazon предлагают виртуальный демонстрационный зал 

Auto.Today 20 июля 2018
Фото: Auto.Today
Hyundai и Amazon объединились, чтобы предложить виртуальный демонстрационный зал транспортных средств производителя в разделе автомобилей Amazon. В нем будут представлены только подробные сведенья о различных моделях со ссылками на локальных дилеров.
Так же, как и другие потребительские товары на Amazon, потребители смогут увидеть стоимость и варианты для каждой модели Hyundai, рассмотреть её с разными расцветками и даже добавить автомобиль в свой список желаний. Если человек будет готов приобрести машину, он сможет перейти на страницу Hyundai.com до этой конкретной модели. В общем на подробное рассмотрение на сайте Amazon предоставляются модели Kona, Ioniq, Sonata, Elantra, Accent, Santa Fe Sport или Tucson. Также есть калькулятор аренды/покупки и дополнительная ссылка «найти дилера» внизу галереи.
«Это сотрудничество с Amazon предоставляет заказчикам возможность узнать о транспортных средствах Hyundai таким образом, чтобы они соответствовали их ожиданиям практически для любого другого типа покупки», — сказал Тим Максвелл. «Hyundai и его дилеры модернизируют процесс покупки автомобилей, поэтому для нас было разумно быть первой автомобильной компанией с собственным цифровым выставочным залом».
Auto.Today: последние новости
Новая Toyota Supra будет предлагаться с четырехцилиндровым двигателем Новый Polestar 1 дебютировал на Фестивале скорости Nissan Micra получил новые технологии безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение