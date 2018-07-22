Новый 2019 BMW 8 Series Convertible 

В прошлом году немецкий бренд подтвердил планы создания нового семейства 8-й серии, Coupe была первой моделью, которая была показана на 24 — часовой гонке на выносливость в Ле — Мане в прошлом месяце. Эти шпионские снимки показывают, что BMW не тратит время даром, а готовит следующую модель 8 Series для продаж в своих салонах.
На представленных фотографиях четко показана версия с мягким верхом с завершенным дизайном, имеющая много общего с купе 8-й серии. Большая решетка радиатора, выточенный передний бампер и тонкие светодиодные фары остались без изменений, а сзади — широкие задние фонари и зияющие хромовые выхлопы. Эти особенности указывают на то, что эта конкретная модель на самом деле является M850i.
Модель M850i на фото указывает, что BMW, вероятно, поставит ей двигатель от купе. Ожидается, что кабриолет в начале выпуска будет 840d, который будет использовать 3,3-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель марки 320bhp.
А для M850i будет использован 4,4-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 530 л.с., который разгоняет купе от 0 до 100 км/час за 3,7 секунды. Эта цифра, вероятно, возрастет примерно до четырех секунд из-за дополнительного веса кабриолета.
Все модели будут использовать полноприводную систему BMW xDrive и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. M850i также будет использовать активное управление задними колесами, спортивный выхлоп и самоблокирующийся задний дифференциал.
Уже в 2020 году можем ожидать появления полноценного кабриолета M8. Ранее производитель указал, что будет выпущена полная версия M каждой модификации 8-й серии, и они будут нацелены непосредственно конкурировать с Mercedes-AMG в моделях S-Class. В недалеком будущем также можем увидеть большой и более практичный четырехдверный Gran Coupe.
Перед тем, как официально будет выпущен кабриолет 8-й серии, BMW выпустит все новые седаны 3-серии, седан Z4 и внедорожник X7.