Новый 2019 BMW 8 Series Convertible

В прошлом году немецкий бренд подтвердил планы создания нового семейства 8-й серии, Coupe была первой моделью, которая была показана на 24 — часовой гонке на выносливость в Ле — Мане в прошлом месяце. Эти шпионские снимки показывают, что BMW не тратит время даром, а готовит следующую модель 8 Series для продаж в своих салонах.

На представленных фотографиях четко показана версия с мягким верхом с завершенным дизайном, имеющая много общего с купе 8-й серии. Большая решетка радиатора, выточенный передний бампер и тонкие светодиодные фары остались без изменений, а сзади — широкие задние фонари и зияющие хромовые выхлопы. Эти особенности указывают на то, что эта конкретная модель на самом деле является M850i.

Модель M850i ​​на фото указывает, что BMW, вероятно, поставит ей двигатель от купе. Ожидается, что кабриолет в начале выпуска будет 840d, который будет использовать 3,3-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель марки 320bhp.

А для M850i ​​будет использован 4,4-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 530 л.с., который разгоняет купе от 0 до 100 км/час за 3,7 секунды. Эта цифра, вероятно, возрастет примерно до четырех секунд из-за дополнительного веса кабриолета.

Все модели будут использовать полноприводную систему BMW xDrive и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. M850i ​​также будет использовать активное управление задними колесами, спортивный выхлоп и самоблокирующийся задний дифференциал.

Уже в 2020 году можем ожидать появления полноценного кабриолета M8. Ранее производитель указал, что будет выпущена полная версия M каждой модификации 8-й серии, и они будут нацелены непосредственно конкурировать с Mercedes-AMG в моделях S-Class. В недалеком будущем также можем увидеть большой и более практичный четырехдверный Gran Coupe.

Перед тем, как официально будет выпущен кабриолет 8-й серии, BMW выпустит все новые седаны 3-серии, седан Z4 и внедорожник X7.