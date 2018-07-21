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В Сети опубликованы фотографии нового BMW 8-Series Cabrio
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В Сети опубликованы фотографии нового BMW 8-Series Cabrio 

Daily-Motor 21 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Британские автомобильные СМИ опубликовали первые шпионские фото нового кабриолета BMW 8-Series без камуфляжа. Новинка была замечена во время обкатки на дорогах Шотландии. Официальный дебют автомобиля состоится до середины 2019 года.
Внешний облик кабриолета повторяет дизайн одноименного купе, представленного ранее: одинаковые светодиодные фары головного света, спортивные выхлопные патрубки, широкая решетка радиатора итд.
По мнению журналистов, попавший в их объективы прототип является модификацией с индексом M850i, которую планируется оснастить 4,4-литровый бензиновым турбированным мотором V8, выдающим 530 лошадиных сил мощности. С таким агрегатом кабриолет 8-Series от BMW будет способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4 секунды. Кроме того, для автомобиля будет предусмотрен также 3,3-литровый «дизель» мощностью 320 лошадиных сил.
Выпускаться новый кабриолет от «БМВ» будет на том же предприятии, где сейчас собирают купе 8-Series (Нижняя Бавария).
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