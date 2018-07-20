Новый Suzuki Jimny показал внедорожные таланты

В Сети опубликовали видеоролик, где Suzuki Jimny нового поколения демонстрирует свои неплохие внедорожные способности. Несмотря на редизайн, новинка все еще представляет собой компактную рамную коробку с полным приводом и недюжинной проходимостью.

Рецепт успеха автомобиля практически не изменился, изменилась только обертка, которая для современности выглядит не то чтобы стильно и утилитарно, но омерзения не вызывает.

Это все еще лонжеронная рама с парой неразрезных мостов и короткой колесной базой.

В Европе модель будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым движком, пришедшим на смену прежнему 1,3-литровому агрегату. Он обладает более высоким крутящим моментом практически во всём диапазоне оборотов, что наверняка оценят покорители сурового бездорожья. Несмотря на увеличение рабочего объёма новый мотор на 15% легче предшественника. Мощность силового агрегата — 100 л. с. при 6 000 об/мин., а максимальный крутящий момент в 130 Нм достигается на 4 000 об/мин. Также модель оснащается младшим 660-кубовым 64-сильным трёхцилиндровым моторчиком, способным выдать до 103 Нм крутящего момента.