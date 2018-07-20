Линейка Hyundai дополнена новой версией i30 N Line

Южнокорейская компания Hyundai расширила ассортимент автомобилей и представила версию i30 N Line, которая будет доступна по всей Европе до конца лета.

Новинка, названная i30 N Line, не является моделью, ориентированной на производительность, и поставляется с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил, а также модернизированной подвеской и тормозной системой. К остальным особенностям относятся передний и задний бампер с серебряными акцентами, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, впервые доступные на пятидверном i30 и специальный значок на передних крыльях. В салоне Hyundai i30 N Line размещаются спортивные сидения, рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи и особый рычаг переключения передач. В общем компания называет интерьер «просторным и практичным» с достаточным количеством пространства для всех пассажиров.

«Наш i30 N с самого начала был очень успешным и демонстрировал наши возможности в области высокопроизводительной инженерии и эмоционального развития нашего бренда с его весомым фактором. Теперь мы распространяем это чувство на более широкую аудиторию с новой i30 N Line», — прокомментировал вице-президент Hyundai Europe по маркетингу Андреас-Кристоф Хофманн. «Мы считаем, что комплексный пакет дизайнерских и инженерных усовершенствований будет продолжать привлекать новых клиентов к бренду Hyundai в Европе». Отмечается, стоимость и точная дата выхода на рынок новой Hyundai i30 N Line должны быть объявлены в ближайшие недели.