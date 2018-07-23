Ford похвастался новым проекционным дисплеем

Проекционный дисплей достаточно быстро перешел из статуса люксовой опции в аксессуар не слишком дорогих моделей. Сейчас его можно заказать, например, покупая «Мазду» или « Пежо ». Будет таковой и у нового «Форда Фокус».

Массовые бренды обычно используют бюджетную версию проекции — не на само ветровое стекло, а на выдвигающийся из приборной панели отдельный экран. Так сделано и на «Фокусе». Как гласит пресс-релиз, дисплей покрыт специальным составом, который удаляет блики и улучшает светопропускание. Картинку видно даже в том случае, если водитель надел очки с поляризационными линзами.