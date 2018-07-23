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Ford похвастался новым проекционным дисплеем
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Ford похвастался новым проекционным дисплеем 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
Проекционный дисплей достаточно быстро перешел из статуса люксовой опции в аксессуар не слишком дорогих моделей. Сейчас его можно заказать, например, покупая «Мазду» или «Пежо». Будет таковой и у нового «Форда Фокус».
Массовые бренды обычно используют бюджетную версию проекции — не на само ветровое стекло, а на выдвигающийся из приборной панели отдельный экран. Так сделано и на «Фокусе». Как гласит пресс-релиз, дисплей покрыт специальным составом, который удаляет блики и улучшает светопропускание. Картинку видно даже в том случае, если водитель надел очки с поляризационными линзами.
Ford называет свою разработку одной из самых ярких на рынке. В числе плюсов также отмечается широкий экран и большой набор выводимой информации. Первыми оценить новинку смогут европейские покупатели Ford Focus IV. Будет ли доступен проекционный дисплей на российском рынке, пока неясно.
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