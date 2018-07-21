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Lifan X70 уменьшил продажи по России
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Lifan X70 уменьшил продажи по России 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Текущая статистика от китайского производителя обнародована за июнь этого года.
Все начиналось с того, что на российский рынок вывели кроссовер Lifan X70, которого прочили в преемники X60. После итогов мая 2017 года новинка неожиданно вышла в лидеры с результатом в 527 полученных покупателей.
Однако в минувшем месяце темп продаж данной машины снизился на 30 единиц. Впрочем, сохраняется довольно внушительный отрыв между идущим вторым Lifan X50. На третьей позиции обосновался Lifan MyWay, имеющий в своем распоряжении задний привод.
Если вернуться к Lifan X70, можно напомнить, что текущая модель имеет в своем распоряжении двухлитровый мотор, рассчитанный на 136 лошадиных сил. Управляется движение вариатором на полный привод или «механикой» на 5 ступеней.
Стоимость кроссовера меняется в зависимости от его комплектации. Известно, что начальный вариант доступен россиянам за 800 тысяч рублей.
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