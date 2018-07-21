Lifan X70 уменьшил продажи по России

Текущая статистика от китайского производителя обнародована за июнь этого года.

Все начиналось с того, что на российский рынок вывели кроссовер Lifan X70, которого прочили в преемники X60. После итогов мая 2017 года новинка неожиданно вышла в лидеры с результатом в 527 полученных покупателей.

Однако в минувшем месяце темп продаж данной машины снизился на 30 единиц. Впрочем, сохраняется довольно внушительный отрыв между идущим вторым Lifan X50 . На третьей позиции обосновался Lifan MyWay , имеющий в своем распоряжении задний привод.

Если вернуться к Lifan X70, можно напомнить, что текущая модель имеет в своем распоряжении двухлитровый мотор, рассчитанный на 136 лошадиных сил. Управляется движение вариатором на полный привод или «механикой» на 5 ступеней.

Стоимость кроссовера меняется в зависимости от его комплектации. Известно, что начальный вариант доступен россиянам за 800 тысяч рублей.