В июне в России упали продажи кроссовера Lifan X70

Объем продаж китайского кроссовера Lifan X70 на российском авторынке по итогам июня 2018 года продемонстрировал негативную динамику. Согласно отчету аналитических агенств страны, новый X70, вышедший в реализацию в мае этого года, был продан в июне в количестве 495 единиц, что на 32 машины меньше, чем было месяцем ранее.

Несмотря на сокращение объемов продаж, новый X70, призванный сменить в линейке моделей Lifan бестселлер X60, остался самым популярным автомобилем китайской марки в РФ. Напомним, что его стоимость начинается от 799 тысяч 900 рублей.

Второе место по количеству проданных машин в июне среди моделей «Лифан» занял кроссовер X50 — 298 автомобилей.