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В июне в России упали продажи кроссовера Lifan X70
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В июне в России упали продажи кроссовера Lifan X70 

Daily-Motor 12 часов назад
Фото: Daily-Motor
Объем продаж китайского кроссовера Lifan X70 на российском авторынке по итогам июня 2018 года продемонстрировал негативную динамику. Согласно отчету аналитических агенств страны, новый X70, вышедший в реализацию в мае этого года, был продан в июне в количестве 495 единиц, что на 32 машины меньше, чем было месяцем ранее.
Несмотря на сокращение объемов продаж, новый X70, призванный сменить в линейке моделей Lifan бестселлер X60, остался самым популярным автомобилем китайской марки в РФ. Напомним, что его стоимость начинается от 799 тысяч 900 рублей.
Второе место по количеству проданных машин в июне среди моделей «Лифан» занял кроссовер X50 — 298 автомобилей.
Первую тройку замкнул Lifan MyWay — 243 реализованных автомобиля, а в ТОП-5 также вошли: Lifan X60 и Lifan Solano (193 и 172 машины соответственно).
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