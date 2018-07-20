Ещё
Porsche построит классическую модель, которой никогда не было
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche построит классическую модель, которой никогда не было 

Motor.ru 20 июля 2018
Фото: Motor.ru
Компания Porsche анонсировала работу над новым автомобилем, получившим название Project Gold. Машину, построенную в единственном экземпляре, рассекретят 24 августа, а через два месяца продадут на аукционе.
Как говорят в «Порше», новинка будет представлять собой «автомобиль, которого до этого никогда не существовало». Его разрабатывают специалисты подразделения классических машин марки к 70-летнему юбилею немецкого производителя.
За основу в Porsche возьмут «классический кузов» модели 911. Затем над машиной начнут работать дизайнеры марки. Как будет выглядеть новинка компания показала в первом видеотизере.
Этапы работы над Project Gold компания планирует освещать в других роликах: 3 августа покажут элементы отделки салона, 10 августа расскажут об окраске кузова, а 17 августа — о моторе и электрике.
На торги RM Sotheby’s уникальный автомобиль выставят 27 октября. Аукцион пройдет в Porsche Experience Center в Атланте.
Motor.ru: последние новости
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют? Peugeot 508 станет полноприводным гибридом Euro NCAP разбил новый Ford Focus и Volvo XC40
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение