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Ford Fiesta cтал немного дороже
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Ford Fiesta cтал немного дороже 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
В среднем на 9 тысяч рублей недавно прибавили в цене модели в вариантах хэтчбека и седана.
Специалисты провели исследование динамики цен на представителей Ford Fiesta. Выяснилось, что в первых числах июля в автосалонах поднялись цены на автомобили, сошедшие с конвейера уже в текущем году.
По представителям из семейства седанов картина такова. Fiesta в комплектации Ambient (мотор с объемом в 1,6 литра и мощностью в 85 «лошадей») имеет ценник на уровне 726 тысяч рублей. Цена более производительного варианта Titanium с мощностью в 120 лошадиных сил укрепилась на отметке в один миллион и семь тысяч.
Теперь перейдем к хэтчбекам. Fiesta Trend доступен у дилеров за 812 тысяч рублей, а версия Titanium — за 997 000 рублей. У упомянутых автомобилей мотор также имеет объем в 1,6 литра.
Аналитики также констатируют, что это не первый пересмотр цен на модели Fiesta в текущем году. Вследствие майского переучета стоимость представителей Ford в среднем выросла на 18 тысяч рублей.
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