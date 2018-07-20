Ford Fiesta cтал немного дороже

В среднем на 9 тысяч рублей недавно прибавили в цене модели в вариантах хэтчбека и седана.

Специалисты провели исследование динамики цен на представителей Ford Fiesta . Выяснилось, что в первых числах июля в автосалонах поднялись цены на автомобили, сошедшие с конвейера уже в текущем году.

По представителям из семейства седанов картина такова. Fiesta в комплектации Ambient (мотор с объемом в 1,6 литра и мощностью в 85 «лошадей») имеет ценник на уровне 726 тысяч рублей. Цена более производительного варианта Titanium с мощностью в 120 лошадиных сил укрепилась на отметке в один миллион и семь тысяч.

Теперь перейдем к хэтчбекам. Fiesta Trend доступен у дилеров за 812 тысяч рублей, а версия Titanium — за 997 000 рублей. У упомянутых автомобилей мотор также имеет объем в 1,6 литра.