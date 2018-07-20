В Чечне выставили на продажу редкий трофейный немецкий кабриолет с портретом Кадырова

Житель Чечни продает раритетный немецкий кабриолет марки Vanderer, которая выпускала автомобили с 1896 по 1945 год. Об этом "Газете.Ru" сообщили в компании Avito.

"Продается трофейный немецкий автомобиль VANDERER! Во время ВОВ под Малгобеком этот прекрасный аппарат был отобран у офицера немецкой танковой армии. Автомобиль на ходу. Местонахождение пос. Радужный, Чеченская Республика", — говорится в объявлении.

Стоимость машины оценивается в 3 млн рублей.

"По словам автора объявления, машина была найдена 50 лет назад в гараже местного ветерана Великой Отечественной войны, — рассказали «Газете.Ru» в Avito. — В 1942 году под Малгобеком, где проходила Моздок-Малгобекская оборонительная операция, в ходе битвы этот автомобиль был отобран у офицера немецкой танковой армии советскими бойцами. Год выпуска автомобиля неизвестен, только в 60-х годах местные жители поставили на учет военный трофей и сделали документы. Машина до сих пор на ходу, но почти половина запчастей была заменена. В салоне также был сделан небольшой апгрейд из подручных деталей: руль — от старенького Ford , новая тканевая обшивка. Что касается кузова, он сохранился в оригинале, а двигатель установили от УАЗ . Объем двигателя 1,5 литра, мощность 50 л.с., максимальная скорость 70 км/час. Интересная деталь — портрет на водительской двери. По словам владельца авто, на двери изображен заслуженный государственный и политический деятель Чеченской Республики в национальном костюме, верхом на коне".

Судя по фотографиям в объявлении, на двери с большой долей вероятности изображен экс-президент Чечни Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.