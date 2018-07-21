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Инженеры Hyundai ведут разработку спорткара N-линейки
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Инженеры Hyundai ведут разработку спорткара N-линейки 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Согласно заявления Томаса Шемера представителя корейского автопроизводителя, компания ведет разработку флагманского спорткара N-линейки.
По словам топ-менеджера, старт выпуска «заряженных» фастбэка Hyundai i30 N и хэтчбека Hyundai Veloster N станет отправной точкой в пути к появлению отдельной группы спортивных машин N-линейки.
На сегодняшний день в компании идет активное обсуждение технического решения в целом: на оснащение, функционал. Обсуждается также будет ли машина двухместной или организована как тот же KIA Stinger.
Вероятно специалистам корейского автобренда есть над чем поразмыслить. Однако по мнению автоэкспертов, появления чисто спортивных версий ожидать можно не ранее чем через два года.
Пока что инженеры компании будут разрабатывать спорт-версии действующих моделей нового поколения, как, например Hyundai i20.
Акцент на производство спорткаров говорит о намерении компании выйти на уровень премиальных автобрендов.
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