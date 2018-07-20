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«Ключавто» начал работу с коммерческим направлением Ford Transit
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«Ключавто» начал работу с коммерческим направлением Ford Transit 

Южный автомобиль 20 июля 2018
Фото: Южный автомобиль
Крупнейший автохолдинг Юга страны подписал дилерское соглашение о сотрудничестве с легким коммерческим направлением Ford Transit. Так, компания пополнила свой портфель категории LCV новым брендом.
Продажи автомобилей будут осуществляться на базе Грузового дилерского центра КЛЮЧАВТО в Горячем Ключе (дорога Москва-Новороссийск 1384 км.). Напомним, что в этой же локации располагаются открытые ранее представительства продаж и обслуживания семи брендов: Mercedes-Benz PC, Mercedes-Benz LCV, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Bus, Setra, FUSO, Hino.
Для работы с коммерческой техникой Ford Transit выделено 8 постов на сервисной зоне, а также команда по продаже и обслуживанию автомобилей. Специалисты обучены в рамках работы специфики с автомобильным брендом категории LCV.
Согласно данным «АВТОСТАТ», самой популярной иномаркой на рынке LCV является Ford Transit. Рост за 5 месяцев 2018 года составил 64%, реализация автомобилей — 3715 единиц.
«Для КЛЮЧАВТО бренд Ford Transit стал новым в марочном портфеле. Мы видим большую перспективу развития и усиления позиций в категории LCV на юге страны. Теперь благодаря бренду Ford Transit Грузовой центр КЛЮЧАВТО Горячий Ключ может удовлетворить любые потребности клиентов в коммерческом транспорте грузоподъемностью до 70 тонн. Динамика продаж Ford Transit в России демонстрирует уверенный рост, бренд востребован на рынке легкой коммерческой техники. У него есть ряд выгодных преимуществ: например, ценообразование и ряд моделей, которые отсутствуют у других коммерческих марок», — комментирует Вячеслав Кузин, управляющий директор Грузового дилерского центра КЛЮЧАВТО в Горячем Ключе.
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