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Volkswagen увеличил спрос на коммерческий транспорт
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Volkswagen увеличил спрос на коммерческий транспорт 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Эксперты подвели итоги по объемам реализации коммерческих автомобилей VW за июнь этого года.
Выяснилось, что по сравнению с первым летним месяцем 2017 года объем продаж вырос на 8%. В числовом выражении это означает, что было продано 710 единиц транспорта класса LCV.
Если брать в расчет результаты полугодия в целом, рост реализации транспорта для бизнеса составил 11 пунктов. Так, специалисты подсчитали, что было куплено 3550 экземпляров различных автомобилей.
Наибольшим спросом пользовались автомобили так называемого сегмента T6. В них входят фургоны Multivan, Caravelle, и другие. Продажи представителей упомянутого модельного ряда возросли от 14 до 39%.
Однако абсолютным рекордсменом является представитель Crafter. Прирост продаж за первое полугодие текущего года зафиксирован на 172 процента. Можно утверждать, что на данный момент автомобили LCV от Volkswagen показывают устойчивые темпы роста продаж.
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