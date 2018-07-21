Ferrari запатентовала 4-цилиндровый двигатель 

Фото: архив Daily-Motor.RuFerrari запатентовала 4-цилиндровый двигатель Фото: архив Daily-Motor.Ru Пресс-служба итальянского концерна Ferrari сообщила о том, что компания запатентовала в Европе инновационный двигатель. Речь идет о 4-цилиндровом агрегаты с электрической надстройкой, которой пока не существует на серийных моторах.
Турбину приводит в движение генератор, а энергия копится в аккумуляторе, от которого задействуется электрический наддув.
Информации о том, на какие модели в Ferrari собираются устанавливать запатентованный на этой неделе инновационный двигатель, пока нет. По слухам, мотор разработан специально для возрожденной модели Ferrari Dino, однако не исключается также, что его будут использовать и в ряде моделей марки Alfa Romeo.