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BMW готовит переднеприводные модели M Performance
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BMW готовит переднеприводные модели M Performance 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
После демонстрации полноприводного автомобиля, баварская корпорация BMW готова разместить фирменный значок M на переднеприводных моделях.
Выступая перед Car Advice в рамках запуска M2 Competition и M5 Competition, глава BMW M Фрэнк Ван Меел исключил возможность использования переднеприводной системы в топовых моделях М, но предоставил «зеленый свет» для автомобилей с относительно невысокими показателями производительности. «Задача создания спортивного переднеприводного автомобиля — самая большая проблема, потому что все достоинства М раскрываются в сочетании с задним приводом», — сказал Ван Меел. Учитывая последнее, глава решил полностью не отказываться от переднеприводных версий и сделать следующее поколение 1-Series первым автомобилем компании, использующим переднеприводную платформу BMW FAAR. После запуска 1-Series компания проследит за популярностью автомобиля вместе с новой 2-Series Gran Turismo, 2-Series Active Tourer, 2-Series Gran Tourer, X1 и компактным электрическим внедорожником, получившим название iX1.
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