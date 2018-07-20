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Все BMW М-серии получат гибридные моторы к 2030 году
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Все BMW М-серии получат гибридные моторы к 2030 году 

LiveCars.Ru 20 июля 2018
Фото: LiveCars.Ru
Генеральный директор подразделения «М» немецкого автогиганта BMW Фрэнк Ван Миил заявил, что в будущем подразделение будет включать в себя электрифицированные модели.
По словам Ван Миила, в планах BMW довести долю электрических или гибридных автомобилей до 40% уже к 2025 году, и М-отделение также входит в эти планы. Более того, к концу следующего десятилетия все модели BMW M будут иметь электрифицированные силовые установки.
Впрочем, как утверждает Ван Миил в интервью CarAdvice, переход на гибридные модели будет осуществляться шаг за шагом и временные рамки могут быть откорректированы. В BMW не хотят, чтобы электрифицированные авто получились слишком «сырыми» из-за спешки с их выходом на рынок. Потребуется некоторое время для совершенствования технологии.
На данный момент батареи для электрокаров являются все еще слишком тяжелыми, что является большой проблемой для производителей спортивных автомобилей, где соотношение мощности и веса играет ключевую роль.
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