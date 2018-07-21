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Компактвэн Volkswagen Touran получил кросс-версию
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Компактвэн Volkswagen Touran получил кросс-версию 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Volkswagen начал выпуск кросс-версии своего популярного компактвэна Touran. Автомобиль будет продаваться на китайском авторынке под названием CrossTouran L.
Серийный выпуск этой модели осуществляется на мощностях шанхайского завода концерна Volkswagen в «Поднебесной». Автомобиль отличается от обычного компактвэна второго поколения другими бамперами, рельефной радиаторной решеткой, пластиковыми накладками на порогах и колесных арках, новыми 18-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна, а также увеличенным на 23 мм клиренсом (143 мм).
Техническое оснащение кросс-версии Touran осталось без изменений. Автомобиль по-прежнему комплектуется 1,4-литровым турбированным двигателем TSI на 150 лошадиных сил, работающим в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG.
Продажи новинки на китайском авторынке стартуют уже в августе этого года.
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