Компактвэн Volkswagen Touran получил кросс-версию

Компания Volkswagen начал выпуск кросс-версии своего популярного компактвэна Touran. Автомобиль будет продаваться на китайском авторынке под названием CrossTouran L.

Серийный выпуск этой модели осуществляется на мощностях шанхайского завода концерна Volkswagen в «Поднебесной». Автомобиль отличается от обычного компактвэна второго поколения другими бамперами, рельефной радиаторной решеткой, пластиковыми накладками на порогах и колесных арках, новыми 18-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна, а также увеличенным на 23 мм клиренсом (143 мм).

Техническое оснащение кросс-версии Touran осталось без изменений. Автомобиль по-прежнему комплектуется 1,4-литровым турбированным двигателем TSI на 150 лошадиных сил, работающим в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG.

Продажи новинки на китайском авторынке стартуют уже в августе этого года.