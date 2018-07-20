Особенности Hyundai i30 N Line

В скором времени официальные дилеры компании Hyundai получат новую версию автомобиля под названием i30 N Line.

Над разработкой модификации работали лучшие специалисты спортивного подразделения производителя. В результате вышла весьма оригинальная модель, которая внешне выглядит, как спорткар, однако под капотом нет ни малейшего намёка на то, что авто принадлежит к линии N.

Дизайн экстерьер практически полностью идентичен тому, который был создан для заряженного N, за несколькими исключениями. Так, на облегчённой новинке не будет ярко-красных вставок на бамперах, а патрубки выхлопной системы будут разведены по сторонам. Но на колёсах будут установлены всё те же восемнадцатидюймовые диски, хотя их дизайн слегка видоизменился. В интерьере присутствует традиционная металлическая накладка на педали газа, перфорированная обивка кресел, а также спортивный руль.