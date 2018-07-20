В Подмосковье построят завод по производству японских грузовиков

В ближайшее время в Московской области начнётся строительство завода японской компании Hino, занимающейся производством грузовых автомобилей. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва

На предприятии, расположенном в Химках, планируется ежегодно выпускать 2–3 тысячи малотоннажных и среднетоннажных грузовиков. Речь идёт о моделях Hino 300 и Hino 500 полной массой от 3,5 до 18 тонн. Запуск завода намечен на конец следующего года.

В настоящее время в России предлагаются грузовики Hino, выпущенные на заводах компании в Японии. За пять месяцев этого года на нашем рынке продано 818 автомобилей марки — почти в три раза больше, чем годом ранее.