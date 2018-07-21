Volkswagen Touran предстанет в форме кроссовера

Очередная модель от VW получит обозначение CrossTouran.

Российским автолюбителям наверняка знакома еще первая версия Touran, которая приезжала в нашу страну. Последующие вариации стали затем распространяться в Европе и Китае.

Новый CrossTouran тоже предназначен исключительно для Поднебесной, где рынок кроссоверов еще не насыщен. В автомобиле бросаются в глаза сразу некоторые детали.

Так, по сравнению с обычным Touran, кросс-версия получила увеличенный на 23 миллиметра клиренс. Также появились колесные диски в 18 дюймов, причем с оригинальным дизайном.

На машине может быть установлен двигатель в двух вариантах: объемом в полтора или 1,8 литра. Мощность данных моторов составит 150 и 180 лошадиных сил. Обеспечивает работу силовой установки коробка-автомат на 7 ступеней.

Volkswagen CrossTouran будет собираться на китайском заводе концерна. Первые экземпляры должны появиться уже в августе, однако их цена еще неизвестна.