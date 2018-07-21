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Fiat добавил хром в свои модели
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Fiat добавил хром в свои модели 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Хромированный апгрейд получили Fiat 500X, 500L образца 2018 года.
Не так давно, руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles (сокращенно — FCA) обнародовало стратегию развития вплоть до 2022 года. Автомобили Fiat в нем не упомянуты, однако это отнюдь не означает окончания их производства.
На данный момент дизайнеры решили изменить внешний вид некоторых представителей, добавив в конструкцию некоторые детали за умеренную плату. Так, модель 500L получила в свое распоряжение хромированные вставки на передней панели, а также задние отражатели из этого же материала.
Дополнительно можно выделить алюминиевые диски в 17 дюймов, а также появившиеся противотуманные фары. Кроме того, упомянуть также необходимо о 7 цветовых вариантах окраса кузова.
В свою очередь вариация 500X получила в распоряжение добавление хромированных элементов в дверные ручки и зеркала. Также присутствие хрома можно заметить и в обрамлении противотуманных фар.
Стоит признать, что внешние изменения в двух моделях не такие существенные. Однако они позволяют представителям Fiat 500 выделяться на дороге.
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