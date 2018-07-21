Самые популярные SUV на авторынке Северного Кавказа

Самые популярные SUV на авторынке Северного Кавказа Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по май 2018 года на авторынке Северо-Кавказского ФО был продан 20 901 легковой автомобиль. Это на 18,3% превышает продажи прошлого года (17 668 ед.).