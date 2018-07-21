Самые популярные SUV на авторынке Северного Кавказа Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по май 2018 года на авторынке Северо-Кавказского ФО был продан 20 901 легковой автомобиль. Это на 18,3% превышает продажи прошлого года (17 668 ед.).
Мы установили, что самым продаваемым SUV на местном авторынке в отчетный период стала модель Hyundai Creta. За отчетные пять месяцев в регионе было продано 623 таких кроссовера (+50,5%), что заметно больше результата его ближайшего конкурента по сегменту, модели LADA 4x4. Отечественный внедорожник стал вторым с результатом продаж в 459 ед., что оказалось на 5,2% меньше прошлогоднего результата. Третье место среди SUV в Северо-Кавказского ФО занимает LADA Xray — 276 ед., реализованных с января по май этого года (-5,8%). Четвертым по результату продаж за отчетный период стал Renault Duster — 268 ед. авто (+75%), а пятым — KIA Sportage (261 шт., +59%).
Топ-10 моделей сегмента SUV на авторынке Северо-Кавказского ФО, по версии «Автостат Инфо», в этот период составили Volkswagen Tiguan (241 ед., +39%), Toyota RAV4 (228 ед., -5,4%), Chevrolet NIVA (200 авто, -13%), а также Nissan Qashqai (166 ед., +13,7%) и Hyundai Tucson (155 авто, +112%).