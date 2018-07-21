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Кроссовер Nissan Murano подорожал в России на 20 тысяч рублей
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Кроссовер Nissan Murano подорожал в России на 20 тысяч рублей 

Daily-Motor 21 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Японский кроссовер Nissan Murano вырос в цене в России по итогам июльского мониторинга авторынка, проведенного изданием «Автостат». Согласно отчету издания, кроссовер подорожал на 20 тысяч рублей. Отмечается, что рост стоимости затронул все комплектации «Мурано» в РФ, за исключением базовой и гибридной версий.
Отныне ценник полноприводного Murano в версии Mid составляет 2 миллиона 720 тысяч рублей. В модификации High автомобиль продается по цене в 2 миллиона 840 тысяч рублей. Максимальная комплектация Top оценена в 3 миллиона 40 тысяч рублей. Все модификации «Мурано» оснащены 3,5-литровым мотором с отдачей в 249 лошадиных сил, сочетающимся с 6-диапазонным бесступенчатым «вариатором».
При этом стоимость базовой комплектации Murano Mid с передним приводом осталась прежней –2 миллиона 550 тысяч рублей, а гибридная модификация по-прежнему предлагается к продаже за 3 миллиона 299 тысяч рублей.
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