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Цена базовой версии BMW M2 Competition 58 900 долларов
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Цена базовой версии BMW M2 Competition 58 900 долларов 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Такую цифру можно встретить на официальном портале BMW, предназначенном для американской аудитории.
Однако за сумму в почти 60 тысяч долларов можно себе позволить заказать дополнительные опции. Например, покупатель вправе отойти от стандартного белого цвета кузова и заказать для себя один из четырех предлагаемых окрасов.
Кроме расцветки, внешний эффект можно дополнить колесными дисками в 19 дюймов. Их можно выбрать как в полностью черном варианте, так и с серебристыми добавками.
Если говорить о салоне, внутри доступна отделка из натуральной кожи. Причем, можно подобрать расцветку дополнительных элементов. Сюда же стоит приплюсовать карбоновые элементы.
Многим покупателям этого может показаться мало. Тогда за 1200 долларов доступна дополнительная «начинка», куда входят светодиодные огни, Wi-Fi с беспроводной зарядкой телефона, а также система контроля за скоростью.
Доступны и другие обновления для автомобиля с мотором в 404 лошадиных сил. Поэтому итоговая цена может превысить 67 тысяч USD.
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