Появился ТОП-3 внедорожников, превратившихся в кроссоверы

Названа тройка автомобилей, которая была вынуждена трансформироваться под влиянием потребительского спроса.

Тенденции автомобильного рынка таковы, что цельные рамные внедорожники были вынуждены в ущерб изначальным параметрам менять конструкцию, переходя в сегмент кроссоверов. Эксперты подобрали 3 наглядные примера.

Открывает список внедорожников японский Nissan Pathfinder (в другом названии Terrano), пик популярности которого пришелся на 90-е и начало 2000-х годов. Однако под влиянием натиска кроссоверов машина претерпела существенные изменения.

Исчезли дизельный мотор и основной компонент — несущая рама. Кроме того, в корне пересмотрена система трансмиссии.

На импровизированном втором месте расположился Ford Explorer , сходивший с конвейера в 1990-2010 годах. Прошло целых четыре поколения с разными мощными моторами, прежде чем автомобиль трансформировался в кроссовер.