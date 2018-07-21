Появился ТОП-3 внедорожников, превратившихся в кроссоверы 

Названа тройка автомобилей, которая была вынуждена трансформироваться под влиянием потребительского спроса.
Тенденции автомобильного рынка таковы, что цельные рамные внедорожники были вынуждены в ущерб изначальным параметрам менять конструкцию, переходя в сегмент кроссоверов. Эксперты подобрали 3 наглядные примера.
Открывает список внедорожников японский Nissan Pathfinder (в другом названии Terrano), пик популярности которого пришелся на 90-е и начало 2000-х годов. Однако под влиянием натиска кроссоверов машина претерпела существенные изменения.
Исчезли дизельный мотор и основной компонент — несущая рама. Кроме того, в корне пересмотрена система трансмиссии.
На импровизированном втором месте расположился Ford Explorer, сходивший с конвейера в 1990-2010 годах. Прошло целых четыре поколения с разными мощными моторами, прежде чем автомобиль трансформировался в кроссовер.
Наконец, третьим идет Kia Sportage, который в виде внедорожника выпускался с 1993 по 2006 года и пользовался популярностью в различных странах. Во многому этому способствовали передний привод и полноценная рама.