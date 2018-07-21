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В России появился первый покупатель нового Volkswagen Touareg
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В России появился первый покупатель нового Volkswagen Touareg 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
В Химках в фирменном автосалоне Volkswagen состоялось торжественное мероприятие в честь 1-го покупателя Volkswagen Touareg новой линейки. Клиенту больше остальных приглянулась автомодель с пакетом R-Line черного цвета (оттенок Deep). В таком исполнении машина оснащается мотором на 249 л.с.
Всего же на российском авторынке представлено три модификации силовых установок к обсуждаемой автомодели. Это бензиновый мотор TSI на 249 л.с., бензиновый мотор (V6) на 340 л.с., а также TDI V6 дизель на 249 л.с. Трансмиссия реализуется у всех трех версий восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Привод у всех модификаций — полный.
Автоновинка стада просторнее предшественников. Габариты автомодели:
длина — 4,88 метра;
ширина — 1,98 метра;
высота — 1,7 метра.
Клиенту также предложат гарантию с расширенным пакетом на четыре года (120000 километров пробега).
Стоимость нового Volkswagen Touareg исходя их модификации варьируется в пределах 3739000-4789000 российских рублей.
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