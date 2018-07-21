В России появился первый покупатель нового Volkswagen Touareg

В Химках в фирменном автосалоне Volkswagen состоялось торжественное мероприятие в честь 1-го покупателя Volkswagen Touareg новой линейки. Клиенту больше остальных приглянулась автомодель с пакетом R-Line черного цвета (оттенок Deep). В таком исполнении машина оснащается мотором на 249 л.с.

Всего же на российском авторынке представлено три модификации силовых установок к обсуждаемой автомодели. Это бензиновый мотор TSI на 249 л.с., бензиновый мотор (V6) на 340 л.с., а также TDI V6 дизель на 249 л.с. Трансмиссия реализуется у всех трех версий восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Привод у всех модификаций — полный.

Автоновинка стада просторнее предшественников. Габариты автомодели:

длина — 4,88 метра;

ширина — 1,98 метра;

высота — 1,7 метра.

Клиенту также предложат гарантию с расширенным пакетом на четыре года (120000 километров пробега).

Стоимость нового Volkswagen Touareg исходя их модификации варьируется в пределах 3739000-4789000 российских рублей.