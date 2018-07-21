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Минивэн Wuling Hongguang пережил обновление
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Минивэн Wuling Hongguang пережил обновление 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг General Motors и китайские концерны SAIC и Wuling обновили самый популярный автомобиль в Китае, и уже осенью он приедет в дилерские центры.
А сейчас фотошпионы выложили в Сеть свежие фотографии рестайлинового минивэна совсем без камуфляжа.
Отметим, что минивэн Wuling Hongguang является лидером продаж на авторынке Поднебесной уже на протяжении нескольких лет. Добавим, что эту модель на других рынках Юго-Восточной Азии знают как Chevrolet Enjoy.
Рестайлинговый однообъёмник наградили «квадратным» кузовом, измененными фарами головного света, другими бамперами, новыми задними фонарями на LED-элементах и иной линией остекления.
Габариты модернизированного Wuling Hongguang S немного изменились: длина — 4 420 мм (-20 мм), ширина — 1 685 мм (+5 мм), а высота и колесная база остались прежними — 1 755 мм и 2 720 мм соответственно. Трехрядная модель будет доступна в 5-, 7— и 8-местном кузове.
В движение новинку могут приводить доработанные «атмосферники» рабочим объёмом 1,2 и 1,5 литра, производительностью 82 и 105 л.с. В паре с двигателем трудиться 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Полного привода для автомобиля не предусмотрено.
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