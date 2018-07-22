Ещё
Porsche Project Gold: новое со старым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche Project Gold: новое со старым 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
«Порше» готовит Project Gold — современный спорткар с кузовом из былой эпохи.
У Porsche есть важная новость: она ведёт работу над одним очень интересным проектом. Если точнее, то специалисты Porsche Classic ведут работу. Судя по одному единственному тизеру-фото, за основу берут «тело» классического 911-го. А вот «начинку» обещают из 2018-го года. Впрочем, это не будет выглядеть как ретромобиль с новым двигателем или что-то подобное. Кстати, есть ещё и тизер-видео.
В «Порше» обещают, что нас всех ждёт поистине уникальный автомобиль, которого никогда прежде не существовало. Это буквально вся информация, которую мы имеем. Porsche ещё только сообщила, что проект приурочен к 70-летию марки.
Ожидается, что премьера таинственного и потому невероятно заманчивого Project Gold состоится 24 августа. Однозначно сказать можно следующее: машина станет существовать лишь в одном единственном экземпляре. Кому достанется? Решится на аукционе, где её и продадут. Случится это осенью.
Считаем нужным упомянуть, что ждём ещё цикл из трёх видеороликов-анонсов, посвящённым этому проекту. В них расскажут про салон, покраску, мотор.
Car.ru: последние новости
Volkswagen Touran предстанет в форме кроссовера Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года BMW M в будущем станет электрическим
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
На «зайцев» на платных трассах нашли управу
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение