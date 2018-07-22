Porsche Project Gold: новое со старым

Порше » готовит Project Gold — современный спорткар с кузовом из былой эпохи.

У Porsche есть важная новость: она ведёт работу над одним очень интересным проектом. Если точнее, то специалисты Porsche Classic ведут работу. Судя по одному единственному тизеру-фото, за основу берут «тело» классического 911-го. А вот «начинку» обещают из 2018-го года. Впрочем, это не будет выглядеть как ретромобиль с новым двигателем или что-то подобное. Кстати, есть ещё и тизер-видео.

В «Порше» обещают, что нас всех ждёт поистине уникальный автомобиль, которого никогда прежде не существовало. Это буквально вся информация, которую мы имеем. Porsche ещё только сообщила, что проект приурочен к 70-летию марки.

Ожидается, что премьера таинственного и потому невероятно заманчивого Project Gold состоится 24 августа. Однозначно сказать можно следующее: машина станет существовать лишь в одном единственном экземпляре. Кому достанется? Решится на аукционе, где её и продадут. Случится это осенью.

Считаем нужным упомянуть, что ждём ещё цикл из трёх видеороликов-анонсов, посвящённым этому проекту. В них расскажут про салон, покраску, мотор.