Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было»

Как известно, именитые производители автомобилей премиального сегмента никогда не брезгуют мелкосерийным выпуском «особых» автомоделей на базе классических версий. На этот раз именитый автобренд Porsche решил выпустить 911-серию «в золоте».

Как сообщается, в данном случае речь идет о единственном экземпляре. Базовое название автоновинки переводится с английского языка, как «Золотой проект» (Project Gold).

Машина еще в стадии разработки. Однако автопроизводитель уверяет, что «золотое» Porsche будет готово к 24 августа. Этот проект изначально был задуман к семидесятилетнему юбилею компании.

Модель 911 серии будет взята за основу. Однако, как заверяют разработчики, это будет только «обертка». Внутри машина полностью преобразится.

В компании анонсировали поэтапное ознакомление с новинкой. Периодически будут раскрываться отдельные элементы конструкции и дизайна.

После показов, «золотое» Porsche продадут на аукционе.