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Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было»
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Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было» 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
Как известно, именитые производители автомобилей премиального сегмента никогда не брезгуют мелкосерийным выпуском «особых» автомоделей на базе классических версий. На этот раз именитый автобренд Porsche решил выпустить 911-серию «в золоте».
Как сообщается, в данном случае речь идет о единственном экземпляре. Базовое название автоновинки переводится с английского языка, как «Золотой проект» (Project Gold).
Машина еще в стадии разработки. Однако автопроизводитель уверяет, что «золотое» Porsche будет готово к 24 августа. Этот проект изначально был задуман к семидесятилетнему юбилею компании.
Модель 911 серии будет взята за основу. Однако, как заверяют разработчики, это будет только «обертка». Внутри машина полностью преобразится.
В компании анонсировали поэтапное ознакомление с новинкой. Периодически будут раскрываться отдельные элементы конструкции и дизайна.
После показов, «золотое» Porsche продадут на аукционе.
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